Konya'daki 5,1 büyüklüğünde deprem paniğe yol açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'daki 5,1 büyüklüğünde deprem paniğe yol açtı

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya'daki 5,1 büyüklüğünde deprem paniğe yol açtı

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem tüm kentte yoğun olarak hissedildi.

Çocuklarını, evcil hayvanlarını alan vatandaşlar, sokaklara çıktı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım." ifadelerini kullandı.

Konya'daki 5,1 büyüklüğünde deprem paniğe yol açtı

Konya'daki 5,1 büyüklüğünde deprem paniğe yol açtı

Konya'daki 5,1 büyüklüğünde deprem paniğe yol açtı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
Deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

 Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı

Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı

 Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title