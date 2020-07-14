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Konya'daki 20 firma ve kuruma "Kovid-19 Güvenli Üretim ve Hizmet Belgesi" verildi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Konya'daki 20 firma ve kuruma, "Kovid-19 Güvenli Üretim', 'Kovid-19 Güvenli Hizmet', 'TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi' ile 'Kovid-19 Güvenli Turizm Belgesi" belgesi, düzenlenen törenle verildi.

Konya'daki 20 firma ve kuruma
14.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:45

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Konya'daki 20 firma ve kuruma, "Kovid-19 Güvenli Üretim', 'Kovid-19 Güvenli Hizmet', 'TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi' ile 'Kovid-19 Güvenli Turizm Belgesi" belgesi, düzenlenen törenle verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Organize Sanayi (KOS) Bölgesindeki Zade Vital Üretim Tesisleri'nde düzenlenen TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi töreninde, Zade Tesislerinin Türkiye'de kalitesi ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi ile tescil edilen ilk bitkisel yağ tesisi unvanını taşıdığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kuruluşların bu süreci en az zararla atlatabilmesi için TSE'nin sanayi kuruluşları için "Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" hazırladığını anımsatan Büyükdede, "Enstitümüz de kendisine başvuran kuruluşları hazırlamış olduğu kılavuzun içeriğine göre denetledi, standartları sağlayıp sağlamadığına baktı. Enstitümüz, süreçlerini kılavuza uygun yürüten kuruluşlarımızı, Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile belgelendirdi." dedi.

Büyükdede, bu belge sayesinde çalışanların iş yerlerine güveninin arttığını, dolayısıyla verimliliğin de arttığını ifade etti.

Belgelendirmenin, firmaların iç ve dış pazarlara ulaşmasında önemli kriterden biri olduğunu belirten Büyükdede, "Yapmış olduğumuz belgelendirme ile salgın ortamında 'güven' kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirdik. Sanayi tesisleriyle başladığımız, hizmet sektörü ile devam ettirdiğimiz güvenli üretim ve güvenli hizmet belgesi ve kılavuzunu başka sektörlere de yaymayı planlıyoruz." diye konuştu.

TSE'ye başvuran firmaları, kılavuzdaki standartları sağlayıp sağlamadığı konusunda denetlediklerini anlatan Büyükdede, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz sonucunda, süreçlerini hazırladığımız kılavuza göre yürüten, Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ile Zade Vital İlaç Kimya Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı. Güvenli üretim belgelerimiz kuruluşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güvenli üretim belgesiyle kuruluşlarımızın bereketinin ve kazancının artacağına tüm kalbimle inanıyorum."

Törende TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve Helvacızade Grubu Yöneticisi Mevlüt Büyükhelvacıgil de konuşma yaptı.

"Bugünlerin berekete vesile olmasını diliyorum"

Daha sonra InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde düzenlenen törenle 18 kuruluşa TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, salgın döneminde güçlü sağlık sistemiyle şanslı olduğuna dikkati çekti.

Özellikle önleyici tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Bütün kurumlara, bütün insanlarımıza tek tek düşen vazifeler vardır. Bütün insanlarımızın özellikle maske, mesafe ve hijyenle ilgili hassasiyeti bir meleke haline getirmeleri gerekir. Pandemi Eylem Planı'nda özellikle sağlık sistemi dışında diğer sektörlerin de üzerine düşen vazifeler var. Diğer sektörlerimizin, diğer bakanlıkların yaptığı çalışmalar teşekkür gerektirir. Özellikle meslek kuruluşlarımız, sanayicilerimiz, üreticilerimiz, alın teriyle çalışan insanlarımız gıda ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği için olmazsa olmazımız. İnşallah bu zor günleri kısa bir zamanda geçireceğiz. Bugünlerin hem sağlık hem üretimde berekete vesile olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından firmalara belgeleri verildi.

Kaynak: AA

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