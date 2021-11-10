Konya'daki 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı - Haberler
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Konya'daki 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya'daki 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında, iki grup arasında çıkan tartışma sonrasında Bayram Toker ve İsmet Toker'in ölmesi ile ilgili gözaltına alınan B.B, Ş.A, M.A, M.A, S.A, M.B. ve T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Kasten öldürme" suçundan Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan B.B, Ş.A, M.A, M.A, S.A. ve T.T. tutuklandı.

M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta 7 Kasım'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet Toker, Bayram Toker, M.B, B.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla yaralanmıştı.

İsmet Toker ve Bayram Toker, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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