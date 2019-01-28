Konya'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, Çok Sayıda Kişi Yaralandı

Konya'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, Çok Sayıda Kişi Yaralandı

Ankara karayolu Büsan Organize Sanayi Bölgesi önünde yoğun sis dolayısıyla yolun her iki şeridinde ilk belirlemelere göre 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, çok sayı kişide yaralandı.

Konya'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, Çok Sayıda Kişi Yaralandı

KONYA- Ankara karayolu Büsan Organize Sanayi Bölgesi önünde yoğun sis dolayısıyla yolun her iki şeridinde ilk belirlemelere göre 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, çok sayı kişide yaralandı.  Kaza, saat 10.15 sıralarında Konya- Ankara karayolu Büson Organize Sanayi Bölgesi önünde meydana geldi. Duble yolun her iki şerinden yoğun sis nedeniyle ilk belirlemelere göre  aralarında kamyonlarında olduğu 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Görüntü Dökümü 

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kaza yerinden detay

(KJ: Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Kaynak: DHA
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