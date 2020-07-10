Konya'da zihinsel engelli adamı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
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Konya'da zihinsel engelli adamı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Konya'da zihinsel engelli adamı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Konya'da tartıştığı zihinsel engelli 47 yaşındaki adamı bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:48

Konya'da zihinsel engelli adamı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

KONYA - Konya'da tartıştığı zihinsel engelli 47 yaşındaki adamı bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Çarşamba günü gece saat 02.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Muallim Ferit Uğur Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce 300 lira alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı öğrenilen Mehmet Gülme ve Yasin B. tekrar karşılaştı. İkili arasında tekrar çıkan tartışmanın ardından Yasin Bektaş, kovaladığı Mehmet Gülme'yi kasık bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Aşırı kan kaybeden Mehmet Gülme'nin, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yasin B.'yi arkadaşının iş yerinde saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Mehmet Gülme'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli kasten öldürme' suçuyla adliyeye sevk edilen Yasin B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da zihinsel engelli adamı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA

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