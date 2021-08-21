Konya'da zemini çöken müstakil evdeki kadın ile torunu yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da zemini çöken müstakil evdeki kadın ile torunu yaralandı

Konya'da zemini çöken müstakil evdeki kadın ile torunu yaralandı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde zemini çöken evdeki kadınla 5 yaşındaki torunu yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde zemini çöken evdeki kadınla 5 yaşındaki torunu yaralandı.

İlçeye bağlı Değirmenci Mahallesi 152852 Sokak'ta Cemal Aktaş'a ait müstakil evin zemini, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Bu sırada içerde bulunan Gülcan Şendoğan (57) ile 5 yaşındaki torunu Asya Şendoğan evin bodrum katına düşerek yaralandı.

Komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılan yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şendoğan ve torununun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.???????

Konya'da zemini çöken müstakil evdeki kadın ile torunu yaralandı
Konya'da zemini çöken müstakil evdeki kadın ile torunu yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Hande Yener Aleyna Tilki
Spor Muslera Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Konya'da zemini çöken müstakil evdeki kadın ile torunu yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 19:51:20. #1.16#

title