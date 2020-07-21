Konya'da, yuvada ayakları ipe dolanan iki yavru leyleği itfaiye kurtardı Konya'nın Kulu ilçesinde, elektrik direğindeki yuvada ayakları ipe dolanan iki yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, elektrik direğindeki yuvada ayakları ipe dolanan iki yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesindeki elektrik direği üzerine yuva yapan bir leyleğin iki yavrusu, uçmaya hazırlanırken ayakları ipe dolandı.

Leyleklerin durumunu fark eden vatandaşlar Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbarla olay yerine gelen ekipler, yangın merdiveniyle direğe çıktı ve yavru leylekleri kurtardı.

Kaynak: AA