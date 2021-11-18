Konya'da Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması sonuçlandı - Haberler
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Konya'da Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması sonuçlandı

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Konya'da Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması sonuçlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması" sonuçlandı.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması" sonuçlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkçe şiirin öncülerinden olan Yunus Emre'nin Türk-İslam medeniyetini temsil eden çok önemli figürlerden biri olduğunu söyledi.

Üzerinden asırlar geçmesine rağmen eserlerinin günümüzde hala çok değerli olduğunu kaydeden Altay, "2021 yılının Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla da Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edildi. Düzenlediğimiz yarışma da sanat camiasından büyük ilgi gördü." diye konuştu.

Amaçlarının Türk Halk Müziğine yeni eserler kazandırmak ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak olduğunu ifade eden Altay, yarışmaya katılan eser sahiplerine teşekkür etti.

Yarışma jürisinin değerlendirmesine göre, "Anadolum" rumuzlu eseriyle Mehmet Erdinç Kadıoğlu birinci oldu. Özgür Yakınlar'ın "Şakrak" rumuzlu eseriyle ikinci olduğu yarışmada üçüncülüğü ise "Turnam" rumuzlu eseriyle yine Özgür Yakınlar elde etti.

Bir kişinin en fazla 3 eserle katılabildiği yarışmada 12 eser de mansiyona layık görüldü.

Yarışmanın sonuçlarına "besteyarismasi.konya.bel.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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