Konya'da yumrukladığı akrabası 22 gün sonra hayatını kaybedince şüpheli yeniden gözaltına alındı
Konya'da kavga sırasında yumruk attığı akrabasının 22 gün sonra yaşamını yitirmesi üzerine adli kontrolle serbest bırakılan zanlı B.A. yeniden gözaltına alındı.
Konya'da kavga sırasında yumruk attığı akrabasının 22 gün sonra yaşamını yitirmesi üzerine adli kontrolle serbest bırakılan zanlı B.A. yeniden gözaltına alındı.
B.A'nın (21), babasına küfrettiği iddiasıyla 12 Haziran Cumartesi günü merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'ndeki semt pazar alanında buluşup yumruk atması sonucu yere düşerek başını çarpan akrabası Hüseyin Özcan (41), hastanede 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kavganın ardından "Kasten yaralama" suçundan yakalanan ve adli kontrolle serbest bırakılan B.A, Özcan'ın ölümünün ardından "Kasten öldürmek" suçundan yeniden gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın