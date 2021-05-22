Konya'da yüksekten düşen işçi yaralandı
Konya'da yapım halindeki binadan düşen inşaat işçisi yaralandı.
Konya'da yapım halindeki binadan düşen inşaat işçisi yaralandı.
Ereğli ilçesindeki Pirömer Mahallesi Üçgöz Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışırken kalıp tahtasının kırılması sonucu dengesini kaybeden T.B, yüksekten zemine düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay