Konya'da yüksekten düşen işçi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da yüksekten düşen işçi yaralandı

Konya'da yüksekten düşen işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'da yapım halindeki binadan düşen inşaat işçisi yaralandı.

Konya'da yapım halindeki binadan düşen inşaat işçisi yaralandı.

Ereğli ilçesindeki Pirömer Mahallesi Üçgöz Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışırken kalıp tahtasının kırılması sonucu dengesini kaybeden T.B, yüksekten zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Deniz Çakır Hülya Avşar Pınar Altuğ Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Cenk Tosun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da yüksekten düşen işçi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 19:10:58. #1.14#

title