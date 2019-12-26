Konya'da yüksek kesimlere kar yağdı

26.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:36

Konya şehir merkezinin yüksek kesimlerde yer alan mahallelerine kar yağdı.

Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanağın ardından, 1200 metre rakımda bulunan Yükselen ve Bilecik mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Beşyüzevler mevkisinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Karayolları ve belediye ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması için hazır tutuluyor.

Öte yandan, kent merkezinden görülebilen dağların zirveleri ve yüksek kesimlerdeki kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA