Konya'da yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Konya'da otobüsün, yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Ümit Ö. idaresindeki 31 GU 716 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Konya-Adana kara yolunda seyir halindeyken, kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmadan dolayı Karapınar ilçesi girişinde yol kenarında duran Rahim E'ye ait 42 AFN 321 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, yolcu otobüsündeki bir kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Otobüsteki yolculardan 16'sı ise yaralandı.

Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler