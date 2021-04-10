Konya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel
Konya'da, yolcu otobüsünün seyir halindeki tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Konya'da, yolcu otobüsünün seyir halindeki tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hasan Çiğil idaresindeki 42 RV 707 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Gelemiş mevkisinde, Görkem Şener'in kullandığı 33 PK 547 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otobüsteki 6 yolcu yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan