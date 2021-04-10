Konya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
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Konya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı

Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel
Konya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı

Konya'da, yolcu otobüsünün seyir halindeki tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Konya'da, yolcu otobüsünün seyir halindeki tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hasan Çiğil idaresindeki 42 RV 707 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Gelemiş mevkisinde, Görkem Şener'in kullandığı 33 PK 547 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otobüsteki 6 yolcu yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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