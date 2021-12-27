Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı - Haberler
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Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.

Hikmet Kaya idaresindeki 42 LB 444 plakalı yolcu otobüsü, buzlanmanın olduğu Beyşehir- Konya kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yolcu otobüsünün İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine gittiği öğrenildi.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

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