Konya'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: 12 yaralı



KONYA'nın Kulu İlçesi yakınlarında önünde seyreden iş makinesine çarpan yolcu otobüsü yolun ortasındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası araç sürücüleri ile birlikte 12 kişi yaralandı.



Kaza saat 09.30 sıralarında Konya-Ankara karayolu üzerindeki Kulu İlçesi Tavşançalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Ankara'ya yolcu taşıyan Mustafa Remzi K. yönetimindeki 42 ER 137 plakalı otobüs ile seyir halinde iken önünde seyreden Bayram G. idaresindeki kepçeye çarptı. Sürücüsünün direksiyon idaresini kaybettiği otobüs yolun ortasındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kepçe ise yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası otobüs sürücüsü Mustafa Remzi K. ve muavin Fatih Çağlayan kabinde sıkışırken, kepçe operatörü ile birlikte otobüsteki 12 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ve muavin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Durumu ağır olan muavin Çağlayan olay yerine gelen ambulans helikopter ile Konya'ya sevk edildi. Diğer yaralılar da olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan kepçe operatörü de ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.



Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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