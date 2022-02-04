KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otobüsün kavşakta TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 yolcu yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otobüsün kavşakta TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Konya- Adana kara yolu Türkmen köyü yolu kavşağında meydana geldi. Hüseyin Şahin yönetimindeki 34 DVT 88 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre, aniden yola çıkan Cahit Erdoğmuş'un kullandığı 33 CUB 99 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanmazken, otobüsteki 33 yolcudan 11'i ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Türkmen, Ereğli, Konya, Kaza, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title