Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 6 yaralı
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Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 6 yaralı

Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 6 yaralı

Konya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Konya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Remzi Manav idaresindeki 16 KK 039 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Aksaray kara yolu Akörenkışla Mahallesi yakınlarında sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 6 yolcu, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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