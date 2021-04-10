Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel
Konya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Konya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Remzi Manav idaresindeki 16 KK 039 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Aksaray kara yolu Akörenkışla Mahallesi yakınlarında sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 6 yolcu, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan