Yol kenarında bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı
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Yol kenarında bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı

09.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:47

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yol kenarında yaralı bulunan kartal, tedavi altına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yol kenarında yaralı bulunan kartal, tedavi altına alındı.

Karapınar MEDAŞ Şubesinde işçi Selçuk Balıkçı, görevli gittiği Akören Mahallesi yakınlarında, yol kenarında hareketsiz duran yaralı kartalı görünce hemen aracını durdurdu.

Kartalın uçamadığını fark eden Balıkçı, aracına alarak mesai bitiminde Karapınar'da bir veteriner kliğinde tedavisini yaptırdı.

Elektrik direğine çarparak kanadından yaralandığı anlaşılan kartal, daha sonra tedavisine ve bakımına devam edilmek üzere Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğine teslim edildi.

Balıkçı, "Yaralı kuşu orada bırakmaya vicdanım el vermedi. Orada bıraksam hayvanlara yem olacaktı. Tedavisini yaptırdıktan sonra yetkililere haber verdim." diye konuştu.

Yol kenarında bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı
Yol kenarında bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı
Yol kenarında bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı
Yol kenarında bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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