Konya'da yol kenarında bulunan 3 kızıl şahin tedavi altına alındı
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Konya'da yol kenarında bulunan 3 kızıl şahin tedavi altına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yol kenarında bulunan 3 kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Konya'da yol kenarında bulunan 3 kızıl şahin tedavi altına alındı
12.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:32

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yol kenarında bulunan 3 kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Köylerinden otomobilleri ile dönen Duran Özçelik, yol kenarında 3 kızıl şahinin hareketsiz yattığını gördü.

Uçamayan bitkin durumdaki kızıl şahinleri otomobiline alan Özçelik, evine götürerek su ve yiyecek verdi.

Özçelik, "Köyden döndüğümüz sırada yol kenarında kuşları gördük. Uçamıyorlardı ve bitkin durumdaydılar. Hiç düşünmeden otomobile aldık. Evimizde besleyip koruduk. Kanatlarında da yara gibi bir şey yoktu. Çaresiz halde orada bırakmaya vicdanımız el vermedi. Köpek veya tilki gibi hayvanlara yem olabilirlerdi. Burada bir veterinere götürüp kontrollerini yaptırdık." diye konuştu.

Özçelik, kızıl şahinleri, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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