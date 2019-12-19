Konya'da yoğun sis etkili oldu, uçak seferleri yapılamadı

19.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:45

Konya'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi, uçak seferleri iptal oldu.



Konya'da akşam saatlerinde başlayan sis, gece ile beraber etkisini arttırdı. Şehir merkezi ve karayollarında etkili olan sis, görüş mesafesinin oldukça azalmasına neden oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yetkililer, trafiğe çıkan sürücüleri de görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte olabilecek kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, Konya'da etkili olan yoğun sis nedeniyle gece ve sabah saatlerinde İstanbul'dan Konya'ya karşılıklı yapılacak uçak seferlerinde de iptaller yaşandı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Konya'da yoğun sisin yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor. - KONYA

Kaynak: İHA