ISPARTA (DHA) - Konya'da yoğun kar nedeniyle karayolları ulaşıma kapandı

KONYA'da yoğun kar nedeniyle kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta'ya bağlayan karayolları ulaşıma kapandı.

Konya'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle saat 23.50 itibariyle kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta'ya bağlayan karayolları ulaşıma kapanırken, Konya- Karaman yolunda ise ulaşım devam etti. Kent merkezinde kar yağışı sırasında bazı vatandaşlar Mevlana Müzesi önünde karın tadını çıkarmaya çalıştı.