Konya'da "Yıldızlar ve Küçükler Takım Satranç Şampiyonası" yapıldı
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Konya'da "Yıldızlar ve Küçükler Takım Satranç Şampiyonası" yapıldı

Konya'da 'Yıldızlar ve Küçükler Takım Satranç Şampiyonası' yapıldı
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Spor

Konya Satranç İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Konya Yıldızlar ve Küçükler Takım Satranç Şampiyonası" 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.

Konya Satranç İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Konya Yıldızlar ve Küçükler Takım Satranç Şampiyonası" 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Stadyumu Satranç Salonunda 4 kategoride yapılan müsabakalarda dereceye giren takımlar şu şekilde:

U-18 Yıldızlar Genel

1. Selçuklu Belediye Spor Kulübü

2. D.S.İ. Spor Kulübü

3. Konya Erkin Spor Kulübü

4. Anadolu Gelişim Okulları

U-18 Yıldız Kızlar

1. Selçuklu Belediye Spor Kulübü

2. Konya Erkin Spor Kulübü

3. D.S.İ. Spor Kulübü

4.Yıldız Spor Kulübü

U-12 Küçükler Genel

1. Selçuklu Belediye Spor Kulübü

2. Anadolu Gelişim Okulları

3. Konya Erkin Spor Kulübü

4. Yıldız Spor Kulübü

U-12 Küçükler Kızlar

1. Selçuklu Belediye Spor Kulübü

2. Yıldız Spor Kulübü

3. Konya Erkin Spor Kulübü

4. D.S.İ. Spor Kulübü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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