Konya'da "Yıldızlar ve Küçükler Takım Satranç Şampiyonası" yapıldı
Konya Satranç İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Konya Yıldızlar ve Küçükler Takım Satranç Şampiyonası" 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.
Konya Satranç İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Konya Yıldızlar ve Küçükler Takım Satranç Şampiyonası" 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Stadyumu Satranç Salonunda 4 kategoride yapılan müsabakalarda dereceye giren takımlar şu şekilde:
U-18 Yıldızlar Genel
1. Selçuklu Belediye Spor Kulübü
2. D.S.İ. Spor Kulübü
3. Konya Erkin Spor Kulübü
4. Anadolu Gelişim Okulları
U-18 Yıldız Kızlar
1. Selçuklu Belediye Spor Kulübü
2. Konya Erkin Spor Kulübü
3. D.S.İ. Spor Kulübü
4.Yıldız Spor Kulübü
U-12 Küçükler Genel
1. Selçuklu Belediye Spor Kulübü
2. Anadolu Gelişim Okulları
3. Konya Erkin Spor Kulübü
4. Yıldız Spor Kulübü
U-12 Küçükler Kızlar
1. Selçuklu Belediye Spor Kulübü
2. Yıldız Spor Kulübü
3. Konya Erkin Spor Kulübü
4. D.S.İ. Spor Kulübü
Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı