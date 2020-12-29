Konya'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
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Konya'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

29.12.2020 23:34 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:38
Konya'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Konya'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki denetiminde 16 şişe kaçak içki ele geçirilirken aranan iki şahıs yakalandı.

Konya'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki denetiminde 16 şişe kaçak içki ele geçirilirken aranan iki şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, alkol kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması amacıyla 29 Aralık 2020 Salı günü 12.00 - 19.00 saatleri arasında sahte alkol uygulaması yaptı.

İl genelinde jandarmanın sorumluluk alanında, 89 ekip ve 308 personelin katılımıyla yapılan, uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı uygulamada 610 iş yeri denetlendi. Denetimler sırasında 2 bin 270 kişinin kimlik bilgileri kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan iki kişi yakalandı, bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ereğli F Tipi Cezaevine gönderildi. 16 şişe kaçak viskinin ele geçirildiği denetimlerde iki şüpheli şahıs hakkında ise 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KONYA

Konya'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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