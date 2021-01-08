Yetkisiz çakar kullanan iki araç sürücüsüne para cezası kesildi

Konya'da otomobilde yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen iki sürücüye, 5 bin 308 lira para cezası uygulandı.

Konya'da otomobilde yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen iki sürücüye, 5 bin 308 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, durumundan şüphelenilen iki otomobilin ışıklı ve sesli uyarı veren cihaz bulundurduğu tespit edildi.

Durdurulan iki aracın yapılan sorgulamasında, Karayolları Trafik Kanunu'na göre istisnai araçlardan olmadığı anlaşıldı.

Araç sürücülerine, "mevzuatta belirtilen ışıklı ve sesli uyarı veren cihazları izinsiz takmak" suçundan 5 bin 308 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler