Yetkisiz çakar kullanan iki araç sürücüsüne para cezası kesildi
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Yetkisiz çakar kullanan iki araç sürücüsüne para cezası kesildi

08.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:59

Konya'da otomobilde yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen iki sürücüye, 5 bin 308 lira para cezası uygulandı.

Konya'da otomobilde yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen iki sürücüye, 5 bin 308 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, durumundan şüphelenilen iki otomobilin ışıklı ve sesli uyarı veren cihaz bulundurduğu tespit edildi.

Durdurulan iki aracın yapılan sorgulamasında, Karayolları Trafik Kanunu'na göre istisnai araçlardan olmadığı anlaşıldı.

Araç sürücülerine, "mevzuatta belirtilen ışıklı ve sesli uyarı veren cihazları izinsiz takmak" suçundan 5 bin 308 lira ceza uygulandı.

Yetkisiz çakar kullanan iki araç sürücüsüne para cezası kesildi
Yetkisiz çakar kullanan iki araç sürücüsüne para cezası kesildi
Yetkisiz çakar kullanan iki araç sürücüsüne para cezası kesildi
Yetkisiz çakar kullanan iki araç sürücüsüne para cezası kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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