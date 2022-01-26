Konya'da yetkililer bağımlılıkla mücadele için toplandı

KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında video konferans yöntemiyle "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen video konferans toplantısında konuşan Özkan, gelecek nesiller için büyük risk olan uyuşturucu ile mücadele konusunda kentteki kurumlarla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Özkan, bu kapsamda çalışmalar yürüten birimler ve anne-babaların fedakarca gençler için daha iyiyi inşa etmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bireysel, kurumsal ve toplumsal olarak 'Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı' çerçevesinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Toplum sağlığının korunmasına yönelik olarak gençliğimizi ve toplumumuzu tehdit eden bu sorunun çözülmesi noktasında tüm kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri önem arz etmektedir."

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından zararlı alışkanlıklarla mücadele ve toplumu bilinçlendirme konusundaki faaliyetler hakkında katılımcılara yönelik bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Vali yardımcıları Mehmet Aydın, Fatih Ahmet Kurt, Hacı İbrahim Türkoğlu, Dr. Mehmet Ali Özkan, Faruk Bekarlar ve Aydın Erdoğan, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Kozoğlu, kurum amirleri ve STK'lar katıldı.