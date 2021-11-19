Konya'da "Yeşil Tribün" projesine taraftar ilgisi yüksek

FATİH, İSTANBUL (AA) - İttifak Holding Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, "Yeşil Tribün" projesine taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Özgökçen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin tüm dünyanın en önemli problemlerinden biri haline geldiğini dile getirdi.

Küresel ısınma ve azalan su kaynaklarının tüm ülkeleri bu alanda ciddi çalışmalar yapmaya sevk ettiğine dikkati çeken Özgökçen, şöyle konuştu:

"Ülkemizde de bu konuda uluslararası anlaşmalar akdediliyor. Gerekli kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapılıyor. Biz de bu noktada bir farkındalık oluşması adına Konyaspor Kulübü olarak çevre duyarlılığına ilişkin bir farkındalık projesi başlatmak istedik. Bize emanet olan dünyayı gelecek nesillere iyi bir şekilde bırakmak adına bu projeye başladık. İnşallah tedrici olarak da ilerleyen zamanlarda çeşitli projelerimiz olacaktır. Gördüğümüz kadarıyla da ciddi manada teveccüh ile karşı karşıyayız. İlerleyen aşamalarda farklı çalışmaları da gündeme getirmeyi hedefliyoruz."

Özgökçen, daha sonra stat çevresindeki atık geri dönüşüm kutusuna, yanında getirdiği pet şişeleri bıraktı.

Atıkların geri kazanılması ve doğal kaynakların kaybolmaması amacıyla başlatılan "Yeşil Tribün" projesi kapsamında, stat çevresindeki geri dönüşüm istasyonuna atık 5 cam ya da plastik şişe getiren futbolseverler, maç bileti almaya hak kazanıyor.