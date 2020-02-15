15.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:18

Konya'da, "Yerli Tohum Milli Tarım" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yerli tohum bilinci kazandırıyor. Proje kapsamında 840 öğrenci yerli iğde tohumlarını toprakla buluşturdu.



Konya Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yerli tohum bilinci kazandırıyor. Konya Büyükşehir Belediyesinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü "Yerli Tohum Milli Tarım" projesi kapsamında şehir merkezindeki 12 ilkokuldan 840 öğrenci iğde tohumunu toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı. Selçuklu Sıraç Aydın Taşbaş İlkokulunda gerçekleştirilen tohum ekme etkinliği öncesinde Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi personeli tarafından çocuklara tohumun oluşum evreleri, nasıl meydana geldiği, yerli tohumun ve milli tarımın önemi hakkında bilgiler verildi. Daha sonra öğrencilere Konya'nın yerli çeşidi olan iğde tohumlarının saksılara ekimi yaptırıldı. Büyük bir heyecanla tohumları eken çocuklar yerli ve milli tohumun önemini öğrendiklerini ve kendilerine ait bir ağaca sahip olacakları için çok mutlu olduklarını söyledi.



İğde tohumları fidan haline gelince belirlenen alanda toplu fidan dikimi etkinliği ile çocuklar tarafından toprakla buluşturacak. İlk etapta 840 öğrenci ile başlatılan projenin tüm ilçelerde uygulanması hedefleniyor. - KONYA

Kaynak: İHA