Konya'da yerleşim yerine düşen kartal yavrusu koruma altına alındı Konya'nın Bozkır ilçesinde, yere düşen ve yaralanan kartal yavrusu koruma altına alındı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, yere düşen ve yaralanan kartal yavrusu koruma altına alındı.

Dereköy Mahallesi'nin meydanına düşen kartal yavrusu mahalle muhtarı Ramazan Deniz tarafından bulunarak, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Deniz, "Davetsiz misafirimiz bugün bizim Dereköy meydanımıza kaçak iniş yaptı. Yavrumuz iniş sırasında bir yerlere çarptı galiba. Yavrumuzun tedavisinin yapılması için getirdik." diye konuştu.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş ise kartal yavrusunun yumuşak doku zedelenmesi olduğunu belirterek "Misafirimizin tekrar doğaya bırakılması için Hadim Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kartal yavrusunun tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA