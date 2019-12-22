Konya'da Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın yapımı tamamlandı
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Konya'da Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın yapımı tamamlandı

Meram Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

22.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:58
Konya'da Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın yapımı tamamlandı

tarafından yapımı gerçekleştirilen Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Bir hizmeti daha bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"10 bin 500 metrekarelik bir alanda bulunan park içerisinde, 530 metrekare kafe, oyun grupları, kamelyaları, kay kay pisti, yürüyüş yolu, aletleri, süs havuzları, dağ bisikleti parkuru ve 'da ilk defa uygulanan pergola salıncağı bulunuyor. Son dönemde yapılan yatırımlar sonucunda Meram'ın en yoğun nüfus barındıran bölgelerinden biri haline gelen mahallelerin tam kesişme noktasına kurulan Yenice Parkı, bu bölgelerin önemli bir ihtiyacını karşılayarak sosyal hayata katkı sağlayacak. Fiili olarak açılışını gerçekleştirdiğimiz parkın resmi açılışını ise hava koşulları sebebiyle bahar aylarında gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA
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