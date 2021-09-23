Konya'da yeni üniversite öğrencilerine toplu ulaşım 3 gün ücretsiz

KONYA (Bültenler) - Konya'daki üniversitelere kayıt yaptırarak şehre ilk defa gelen üniversite öğrencileri, okullarının kendilerine verdiği öğrenci kartlarını doğrudan Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerde ve tramvaylarda Elkart olarak kullanabiliyor.

Öğrenciler ayrıca ilk kullanımdan itibaren toplu taşıma araçlarından 3 gün boyunca ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Öğrenciler, ücretsiz haklarının bitmesinin ardından kartlarının içine Elkart bayilerinden ve Elkart web sayfasından bakiye ya da abonman yükleterek öğrenci tarifesiyle kullanmaya devam edebiliyor.

65 YAŞ ÜZERİ VE ENGELLİ VATANDAŞLARA KOLAYLIK

Konya Büyükşehir Belediyesi, Elkart başvurularını "elkart.konya.bel.tr" adresi üzerinden yapanların talepleri halinde kartlarını kargoyla adreslerine gönderiyor. Ayrıca; 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara da bu konuda kolaylık sağlanıyor. İlk defa Elkart almak için internet üzerinden müracaat eden en 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların Elkart'ları adreslerine ücretsiz şekilde teslim ediliyor.

İnternet başvuruları ve diğer Elkart uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiye "elkart.konya.bel.tr" adresinden, toplu ulaşımda büyük kolaylık sağlayan Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi'ne "atus.konya.bel.tr" adreslerinden ya da Konya Mobil Uygulaması'ndan erişilebiliyor.

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

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