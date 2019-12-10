Konya'da yeni obruk oluştu

10.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:27

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, yerleşim yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki buğday ekili tarlada yeni obruk oluştu. Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen obruklar ilçe sakinlerini tedirgin ediyor.

İnoba mevkisinde buğday ekili tarlada obruk meydana geldi. 4 metre çapında 2 metre derinliğindeki obruk, bölgede hayvan otlatan çobanlar tarafından fark edildi. Ardından belediye görevlilerine haber verildi. Obruğun yayla yoluna 250 metre, yerleşim yerine de 500 metre uzaklıkta olması dikkat çekti.

Bölge halkından Recep Köroğlu, sürekli risk altında yaşadıklarını belirterek, "Çobanlık yapan amcamın oğlu obruğu görmüş. Karapınar'da sürekli obruk oluşuyor. Yaklaşık 10 yıl önce bu bölgede çok daha derin ve korkutucu bir obruk olmuştu. Obruk fark edilmezse insan da başka bir canlı da düşebilir. Sürekli risk altında yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA