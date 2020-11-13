Konya'da yeni Motorlu Sanayi Sitesi ihalesi 12 Ocak'ta
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'da yeni Motorlu Sanayi Sitesi ihalesi 12 Ocak'ta

13.11.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:15
Konya'da yeni Motorlu Sanayi Sitesi ihalesi 12 Ocak'ta

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınmasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi ile yaptıkları protokol kapsamında hayata geçirilecek Yeni Motorlu Sanayi Sitesi ihalesinin 12 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınmasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi ile yaptıkları protokol kapsamında hayata geçirilecek Yeni Motorlu Sanayi Sitesi ihalesinin 12 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınmasıyla ilgili Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 1. etap ihalesinin 12 Ocak'ta yapılacağını belirtti. Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yapan Başkan Altay, "Şehrimizin kanayan yarası haline gelmiş önemli sorunların çözümü için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün sizlerle önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Karatay Sanayi ve Eski Sanayi'nin taşınmasıyla ilgili ilk etap ihalemiz 12 Ocak tarihinde yapılmış olacak. Konya'nın bugünü için değil, geleceği için de çözümler üretiyoruz. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi; yıllardır konuşulan, fiziki yapısıyla Konyamıza hizmet etmekten uzak bir yapı haline dönüşmüştü. Bizimle anlaşan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Konya'nın böyle önemli bir projesini hayata geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Konya için tarihi bir müjdeyi böyle mübarek bir günde açıklamaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Esnafımız ve Konyamız için hayırlı olsun" dedi.

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi arasında protokol yapılmıştı. - KONYA

Konya'da yeni Motorlu Sanayi Sitesi ihalesi 12 Ocak'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Bursa'nın en modern sanayi sitesi Yenişehir'e yapılacak
Son dakika: Bursa'nın en modern sanayi sitesi Yenişehir'e yapılacak
Zafer OSB'de altyapı ihalesi tamam
Zafer OSB'de altyapı ihalesi tamam
Son dakika: Sivas'ta yeni itfaiye binasının temeli atıldı
Son dakika: Sivas'ta yeni itfaiye binasının temeli atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Ozan Tufan Erol Bulut Deniz Türüç Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü Türk Medya Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da yeni Motorlu Sanayi Sitesi ihalesi 12 Ocak'ta - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 14:32:31. #1.14#
title