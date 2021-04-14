Konya'da yeni kısıtlama saati yoğunluğu
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Konya'da yeni kısıtlama saati yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ - Haberler | Güncel
Konya'da yeni kısıtlama saati yoğunluğu

TÜRKİYE genelinde bu sabahtan itibaren uygulamaya konulan yeni önlemler kapsamında sakağa çıkma kısıtlamasının saat 19.00'a alınmasıyla birçok kentte olduğu gibi Konya'da da trafik yoğunluğu iftar saatine yakın zamana kadar devam etti.

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TÜRKİYE genelinde bu sabahtan itibaren uygulamaya konulan yeni önlemler kapsamında sakağa çıkma kısıtlamasının saat 19.00'a alınmasıyla birçok kentte olduğu gibi Konya'da da trafik yoğunluğu iftar saatine yakın zamana kadar devam etti.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kısıtlama kararlarını içeren 'kısmi kapanma' konulu genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Buna göre daha önce hafta içi saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yeni önlemler kapsamında saat 19.00'da başlayarak sabah 05.00'e kadar sürecek. Kısıtlama saatine kısa bir süre kala Konya'daki birçok caddede yoğunluk yaşandı. İftar saati yaklaşırken, kentin ana arterlerdeki yoğunluk kısmen azaldığı görüldü.

   


Konya'da yeni kısıtlama saati yoğunluğu
Konya'da yeni kısıtlama saati yoğunluğu
Konya'da yeni kısıtlama saati yoğunluğu
Konya'da yeni kısıtlama saati yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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