Konya'da yeğenini ve arkadaşını öldüren dayıya, iki kez müebbet hapis cezası istemi
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Konya'da yeğenini ve arkadaşını öldüren dayıya, iki kez müebbet hapis cezası istemi

Konya'da yeğenini ve arkadaşını öldüren dayıya, iki kez müebbet hapis cezası istemi
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya'da ablasıyla aralarındaki alacak verecek davası yüzünden husumetli olduğu yeğeni ve arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Hüseyin Özcan'ın iki kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya'da ablasıyla aralarındaki alacak verecek davası yüzünden husumetli olduğu yeğeni ve arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Hüseyin Özcan'ın iki kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Hüseyin Özcan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde meydana gelen (SEGBİS) teknik aksaklık nedeniyle katılamadı.

Tutuklu sanık Hüseyin Özcan ve tutuksuz sanık Adem Özcan'ın avukatı Cemil Yılmaz Kart, müvekkili Hüseyin Özcan'ın üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanıklar Hüseyin Özcan ve Adem Özcan'ın, maktul Tunahan Özcan'ın dayıları olduğunu, aralarındaki husumetin, Tunahan'ın annesi K.Ö'nün, sanıkların da annesi olan kendi annesini borçlandırmasından çıktığının anlaşıldığını belirtti.

Dosyanın yeterince aydınlatıldığı aktarılan mütalaada, şunlar kaydedildi:

"Dava dosyasına yansıyan tüm bilgi ve belgeler, taraf beyanları, sanıkların aşamalarda değişmeyen tevilli ikrar içeren savunmaları ve olayı gören kamera kayıtlarının yapılan inceleme tutanağı birlikte değerlendirildiğinde, olay günü maktulleri sanık Hüseyin'in bıçaklayarak öldürdüğü kesin ve net şekilde tespit edilmiştir. Böylelikle sanık Hüseyin Özcan'ın her iki maktule yönelik öldürmeye elverişli bir bıçakla, maktullerin hayati bölgelerini hedef alarak gerçekleştirdiği eylemleri nedeniyle, iki kez kasten öldürme suçunu işlemiş, sanık Adem'in ise öldürme eylemine iştirak iradesi veya eylemi, kesin ve net olarak tespit edilememiştir."

Mütalaada, sanık Hüseyin Özcan'ın maktullere yönelik "kasten adam öldürme" suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıca sanıklar Hüseyin ve Adem Özcan'ın katılanlara karşı "silahla tehdit" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Özcan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Leylek Hasan Dede Sokak'ta ikamet eden Hüseyin Özcan (32), iddiaya göre, 16 Mart 2020'de, ailevi sebeplerden dolayı aralarında husumet bulunan yeğeni Tunahan Özcan'ı (19) arayarak, alacak meselesi nedeniyle tartışmıştı. Bunun üzerine Özcan, akrabalarından ve arkadaşlarından oluşan 5 kişilik bir grupla dayısının evine gitmişti.

Burada devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Özcan, evdeki ekmek bıçağıyla yeğeni Tunahan Özcan ve arkadaşı Ömer Uğur'u (19) ağır yaralamıştı. Özcan ve Uğur müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından polis ekipleri, olaya karışan Hüseyin Özcan ile ağabeyi Adem Özcan'ı (39) gözaltına almıştı. Zanlılardan Hüseyin Özcan, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf edince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sanıklar hakkında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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