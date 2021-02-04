Konya'da yeğenini tabancayla yaralayan kişi tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı yeğenini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

Müftü Mahallesi'ndeki iş yerinde tartıştığı yeğeni A.H'yi tabancayla ateş ederek yaralayan R.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.H, nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

R.H, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı yeğeni A.H'yi tabancayla yaralamıştı. A.H, sağlık ekiplerini beklemeden aracıyla Beyşehir Devlet Hastanesindeki gitmiş, buradaki ilk müdahalenin ardından da Konya Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Olayın ardından amca R.H. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar