Son dakika! Beyşehir'de Yavuz Sultan Selim Camisi dualarla ibadete açıldı

Son dakika haberi... Beyşehir ilçesinde, hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan Esence Yavuz Sultan Selim Camisi dualarla ibadete açıldı.

Beyşehir ilçesinde, hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan Esence Yavuz Sultan Selim Camisi dualarla ibadete açıldı.

Esence Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camisi Yaptırma ve Kur'an Kursları Yaşatma Derneği tarafından yapımı üstlenilen caminin ibadete açılışı dolayısıyla bahçesinde bir tören düzenlendi.

Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından Cuma namazı öncesinde düzenlenen tören, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek, 2019 yılının Mayıs ayında tahsisi yapılarak yapımına başlanan caminin 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak ibadete açılmaya hazır hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böyle bir mabedin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mabedler, ibadethanelerimiz olması münasebetiyle en fazla değer verdiğimiz yerlerdir. Bu bakımdan hem bina, hem cemaat bakımından içini doldurmak bakımından gerekli ehemmiyeti vermemiz gerekiyor. Bu camimizin kullanım alanı 198 metrekaredir. Beyşehir'de 149 tane camimiz var, inşaatı devam etmekte olan ise 3 tanedir, bir cami de proje aşamasında, temeli yakında atılır inşallah."

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de camilerin sadece cuma namazı veya namaz kılınan mekanlar olmadığının altını çizerken, "Bizim en büyük davamız ve en büyük meselemiz bu açtığımız camilere gençlerimizi ve çocuklarımızı bu camilere alıştırmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da camilerin Allah'ın evi olarak Müslümanların sığındığı, iman ve zikir ve fikrin düzeltilen yerler olduğunu vurgulayarak, "Yavuz Sultan Selim adıyla yapılan bu camimiz Esencemize hayırlı olsun, nice böyle güzel Allah yolunda yapılacak eserleri yaradan bizlerden esirgemesin, diyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Esence Yavuz Sultan Selim Camisi Yaptırma ve Kur'an Kursları Yaşatma Derneği Başkanı Sıtkı Kara'ya cami ibadete açılış beratını verdi.

Ardından, protokol tarafından kurdela kesimi yapılarak cami dualarla ibadete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar