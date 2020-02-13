Konya'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Haberler » Güncel » Konya'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu - Haber

Konya'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde oturan yaşlı çift, evlerinin banyosunda ölü bulundu.

13.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:04
Konya'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

'nın ilçesinde oturan yaşlı çift, evlerinin banyosunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Papağan Sokak'ta oturan Miyase (78) ve İsmail Kırkız'dan (77) alamayan yakınları eve geldi.

Eve giren yakınlarının Kırkız çiftini banyoda hareketsiz bulması üzerine polis ve ilkyardım ekiplerine bilgi verildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler