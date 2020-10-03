Konya'da yaşayan Azerbaycan Türklerinden ülkelerine destek
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Konya'da yaşayan Azerbaycan Türklerinden ülkelerine destek

03.10.2020 19:34 | Son Güncelleme: 03.10.2020 19:39
Konya'da yaşayan Azerbaycan Türklerinden ülkelerine destek

Konya'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, ülkelerine destek açıklamasında bulundu.

Konya'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, ülkelerine destek açıklamasında bulundu.

Zafer Meydanı'nda yapılan açıklamada konuşan Azerbaycan İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Vügar Abdullah, Konya'da yaşayan Azerbaycanlılar olarak işgalci Ermenistan'ın ülke topraklarına yaptığı aralıksız askeri müdahaleleri, işgalci tavır ve terörist saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi. Dağlık Karabağ ve Yukarı Karabağ'ın asırlardır Azerbaycan ve Türk toprağı olduğunu kaydeden Abdullah, "100 yıldır Ermeniler'in sadece Azerbaycan Türklerine değil, büsbütün Türk milletine karşı gösterdikleri anlamsız düşmanca tavırlarını hala bugünlerde de daha da şiddetli bir biçimde görmekteyiz. Azerbaycan 30 yıldır Ermeniler tarafından işgal edilmiş topraklarını geri alma mücadelesi veriyor. Azerbaycan tarafı her zaman çözüme silahsız, savaşsız, üçüncü devletlerin arabuluculuğu ile yapılmasına üstünlük vermiştir ancak Ermenistan hiçbir zaman Azerbaycan devletinin gösterdiği iyi niyeti hiçbir platformda göstermemiştir. Tam tersine saldırgan tavırlarından, fazladan Azerbaycan topraklarını zapt etme girişimlerinden ve çirkin politikalarından vazgeçmemiştir" dedi.

"BMGK ve AGİT, Ermenistan'ı işgalci ülke olarak tanımlamıştır"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Ermenistan'ı işgalci ülke olarak tanımladığını kaydeden Abdullah, "Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler Azerbaycan'a ait tarihi topraklarından tamamen çekilmeleri için Ermenistan'a defalarca ihtar etmiş, beyan ve çağrıda bulunmuşlar ancak Ermenistan terörist unsurlarını topraklarımızdan tahliye ettirmemiştir. Uluslararası hukuku her defasında çiğnemekle kalmayıp Azerbaycan'a yeni saldırılar düzenlemiştir. Bu zeminde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan'ın yaptığı aralıksız saldırıları neticesinde meşru müdafaa hakkını kullanarak topraklarını korumak ve topraklarını işgalcilerden azad etmek için düşmana karşılık vermiş ve işgal altında olan topraklarını geri almak için harekete geçmiş, ciddi ilerlemeler kaydetmiştir" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya'da yaşayan Azerbaycan Türklerinden ülkelerine destek
Konya'da yaşayan Azerbaycan Türklerinden ülkelerine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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