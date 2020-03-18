Konya'da yasaklara rağmen nişan ve düğün yapanlara yasal işlem uygulanacak Konya Valiliği yasağa rağmen nişan, düğün ve yemek organizasyonu yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Konya Valiliği yasağa rağmen nişan, düğün ve yemek organizasyonu yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı il genelinde devletin aldığı tüm tedbirlerin harfiyen uygulandığı hatırlatılarak, yapılan tüm uyarılara ve duyurulara rağmen; taşradaki ilçelere bağlı bazı mahallelerde ve şehir genelinde düğün, nişan gibi yemekli ve toplu organizasyonlar için bazı vatandaşların ısrarlarını sürdürdükleri yönünde haberler alındığı bildirildi.

Uymayanlara yasal işlem yapılacak

Alınan kararların uygulanmasının, halk sağlığı açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Virüsün yayılmasına karşı devletimizin dünyaya örnek olan titiz çalışmaları ve aldığı kararlar halkımızın sağlığını korumak adına yapılmaktadır. Düğünlerimizi ve yemekli toplu organizasyonlarımızı virüsün yayılmasına fırsat vermemek için iptal ederek, devletimizin müsaade edeceği zamanlarda yapmak önemli bir vatandaşlık görevi ve bu süreçte bir zorunluluktur. Bu bağlamda Kovid-19'un yayılmasını engellemek adına alınan bu kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir."

Kaynak: AA