Konya'da yasak sonrası pazarlarda yoğunluk KONYA'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından pazarlar alışveriş yapanlarla doldu.

KONYA'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından pazarlar alışveriş yapanlarla doldu. Vatandaşların tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Konya'da haftanın ilk iş günü caddelerde araç ve insan yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, yoğunluğun yaşandığı caddelerde uygulamalarını aralıksız sürdürdü. Pazar yerlerini dolduran vatandaşların tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Bazı vatandaşların ise tezgahlardan ürünleri seçerek alması dikkat çekti.

Kaynak: DHA