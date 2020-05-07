Konya'da yaralı şahin tedaviye alındı

Konya'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.

Konya'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Ovakavağı Mahallesi'nde, uçamayan bir şahinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Mahalleye giden milli parklar ekipleri, yaralı şahini bulunduğu yerden alarak tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü.

Tedaviye alınan şahinin, sağlığına kavuştuğunda tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA