Konya'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
Konya'da kanadından yaralanmış bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
19.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:14
Konya'da kanadından yaralanmış bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde, yol kenarında uçamayan bir şahin bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.
Mahalleye ulaşan ekipler, kanadından yaralı kızıl şahini alarak, tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.
Şahinin, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: AA