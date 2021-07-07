Konya'da yaralı hayvanlara 'Canbulan'da müdahale

KONYA'da yaralı hayvanlar için 'Canbulan' adlı hayvan ambulansları tam mesaiyle görev başı yaptı.

KONYA'da yaralı hayvanlar için 'Canbulan' adlı hayvan ambulansları tam mesaiyle görev başı yaptı. Uzman veterinerler, Canbulan'da, yaralı sokak hayvanlarını tedavi ediyor. Trafik kazası ve zehirlenme başta olmak üzere tüm ihbarlarda, 'Canbulan'lar devreye girip acil müdahale hizmeti veriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayvan dostu projelerine yenisini eklediklerini belirterek, yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına anında müdahaleyi, 'Canbulan' ismi verilen tam teşekküllü hayvan ambulanslarıyla yapmaya başladıklarını anlattı. Sokak hayvanlarıyla ilgili merhameti temel alan çalışmalar yürüttüklerini ve Türkiye'nin en büyük, en modern 'Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni açtıklarını belirten Başkan Altay, "Bakımevimizde tam teşekküllü bir hayvan hastanemiz mevcut. Bir taraftan da 'Gönüllü Hayvan Dostları Projesi' kapsamında 5 binin üzerinde sokak hayvanını sahiplendirdik. Özellikle şehir hayatında trafik kazalarıyla karşılaşan sokak hayvanlarının bir yerden bir yere nakli ve bu süre zarfında müdahalesiyle ilgili ciddi bir sorun vardı. Bunu ortadan kaldırmak adına tam teşekküllü, hayvanlara göre tasarlanmış bir hayvan ambulansı ortaya çıkarıldı ve ismine de 'Canbulan' dedik. Özellikle yaralanmalı kazalarda, acil durumlarda arkadaşlarımız hayvanlara müdahalelerini gerçekleştiriyor, ya Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde ya da bakımevimizdeki tam teşekküllü hastanemizde tedavilerini yürütüyoruz" diye konuştu.

İLÇE BELEDİYELERİ DE DESTEK OLUYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına acil müdahale hizmetlerinde Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe belediyeleriyle hareket ediyor. Saat 07.00 ile 23.00 arasında ilçe belediyeleri, 23.00 ile 07.00 saatleri arasında da Konya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına acil müdahale hizmeti veriyor. 444 5542/ 4040 üzerinden çağrı merkezine gelen ihbarlar üzerine hareket eden ekipler, yaralı hayvanlara en kısa sürede müdahale edip hayata tutunmalarını sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız