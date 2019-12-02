Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı
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Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı

Konya'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

02.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:04
Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı

'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide uçamayan bir şahin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese giden milli parklar görevlileri, kanadından yaralı olduğu belirlenen şahini tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Şahinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar bulunduğu alanda doğal yaşam sahasına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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