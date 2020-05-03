Konya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin ve doğan tedaviye alındı

Konya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin ve doğan tedavi altına alındı.

Konya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin ve doğan tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Çumra ilçesi Erler Mahallesi'nde arazide uçamaz vaziyette bir doğan bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Adrese giden milli parklar görevlileri, kanadından yaralı olduğunu tespit ettiği kızıl şahini teslim aldı.

Çumra'da bir veteriner kliniği sahibi çift de yaralı vaziyette buldukları ve ilk tedavisini yaptıkları kızıl şahini Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

Doğan ve kızıl şahinin muayene ve tedavisinin yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürüldüğü, iyileşmelerini müteakip yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA