Konya'da yaralı halde bulunan baykuş ve kızıl şahin tedavi altına alındı
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Konya'da yaralı halde bulunan baykuş ve kızıl şahin tedavi altına alındı

11.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:36
Konya'da yaralı halde bulunan baykuş ve kızıl şahin tedavi altına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaralı halde bulunan baykuş ve kızıl şahin, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaralı halde bulunan baykuş ve kızıl şahin, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçe merkezinde bir vatandaş, aracın çarptığı ve yaralı halde yol kenarında gördüğü baykuşu, belediye zabıta ekiplerine ulaştırdı.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Hotamış Mahallesi'nde de bir aracın çarpıp yaraladığı kızıl şahin, zabıta ekiplerine verildi.

Zabıta Müdürü Talip Karagöz, vatandaşların duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Günümüzde hayvanlara yapılan eziyetleri gördüğümüz zaman çok üzülüyoruz. Karapınarlıların gösterdiği bu yardım bizleri mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yaralı kuşlarımızı Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim ettik. Tedavisinin ardından doğaya salınacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:57:51. #1.15#
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