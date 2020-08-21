Konya'da yaralı flamingo tedavi altında Konya'da yaralı ve bitkin halde bulunan flamingo tedavi altına alındı.

Konya'da yaralı ve bitkin halde bulunan flamingo tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Şefliği görevlileri, Karatay ilçesi, Beşgötüren Mahallesi'nde İrfan Kırat adlı şahıs tarafından yaralı ve bitki halde flamingo bulunduğunun belirtilmesi üzerine harekete geçti.

Görevliler, uçamayan flamingoyu tedavi edilmek üzere Karatay ve Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Flamingonun tedavisi ve rehabilitasyonunun tamamlanması sonrasında tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA