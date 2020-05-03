Konya'da yaralı balaban kuşu koruma altına alındı

Konya'da yaralı halde bulunan balaban kuşu, koruma altına alındı.

Konya'da yaralı halde bulunan balaban kuşu, koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde işçiler tarafından yaralı bir kuş bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Görevliler, kanadından yaralı kuşun, nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban olduğunu belirledi.

Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edilen kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA