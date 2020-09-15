Konya'da yapılacak Türkiye Girişimci Buluşması ve Fuarı, 27 Mayıs 2021'e ertelendi
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Konya'da yapılacak Türkiye Girişimci Buluşması ve Fuarı, 27 Mayıs 2021'e ertelendi

Konya'da 30 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Girişimci Buluşması ve Fuarı'nın, 27 Mayıs 2021 tarihine ertelendiği bildirildi.

Konya'da yapılacak Türkiye Girişimci Buluşması ve Fuarı, 27 Mayıs 2021'e ertelendi
15.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:40

Konya'da 30 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Girişimci Buluşması ve Fuarı'nın, 27 Mayıs 2021 tarihine ertelendiği bildirildi.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Konya Şubesi Başkanı Fatih Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde devletin bulaş oranını azaltmak adına bir dizi tedbirler aldığını belirtti.

Toplum sağlığını korumak ve hasta sayısını azaltmak adına kendilerinin de fuar organizasyonunu 27-28-29 Mayıs 2021 tarihine ertelediklerini aktaran Ceylan, şunlar kaydetti:

"Bu ayın sonunda gerçekleştirmeyi planladığımız Türkiye Girişimci Buluşması ve Fuarı'nı, daha sağlıklı bir ortamda yapılması, katılımcıların, ziyaretçilerin ve girişimcilerimizin sağlığını korumak, tedirginliklerini ortadan kaldırmak amacıyla gelecek yıla taşıdık. Fuarımıza katılmak isteyen girişimcilerimiz internet sitemiz üzerinden başvurularını yapmaya devam edebilecekler."

Kaynak: AA

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