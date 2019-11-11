Konya'da yangın çıkan evdeki engelli çocuğu komşuları kurtardı

11.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:56

Konya'da yangın çıkan evde mahsur kalan engelli çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde tek başına olan 8 yaşındaki zihinsel engelli Şerife Erdem, odasının pencere camını kırıp içeri giren komşuları tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Engelli çocuğun anne ve babasının, yangın sırasında işte olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA